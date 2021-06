Star Trek: Lower Decks 3 è in produzione per Paramount+

Paramount+ ha già iniziato la produzione di Star Trek: Lower Decks 3, la terza stagione della serie animata in Italia distribuita su Prime Video.

Paramount+ ha confermato che Star Trek: Lower Decks 3 è attualmente in produzione. A riprova di questa notizia c’è la foto di Tandy Newsome, che dà la voce originale alla Guardiamarina Beckett Mariner, e che si è mostrata all’interno della sala di registrazione in cui sta prestando la sua voce per il personaggio.

Qui sotto trovate la foto che testimonia l’inizio della produzione di Star Trek: Lower Decks 3.

La storia di Star Trek: Lower Decks è ambientata nell’anno 2038 e narra le vicende dell’equipaggio di supporto della U.S.S. Cerritos, una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare. Una vita non facile quella a bordo dell’astronave, che come mostra il teaser trailer è spesso vittima di anomalie galattiche, compresi gorilla giganti con tanto di corno.

A produrre lo show troviamo CBS Eye Animation Productions, nuova divisione animazione dei CBS Studios; Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Il cast vocale originale include Tawny Newsome, Jacq Quaid, Noel Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman.

La seconda stagione di Star Trek: Lower Decks arriverà su Paramount+ ad agosto, mentre la terza stagione è attesa per il 2022. In Italia la serie animata è stata distribuita su Amazon Prime Video.