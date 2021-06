LEGO Lamborghini Sián: svelato il modello Technic a grandezza reale

A distanza di un anno esatto dall’uscita del modello LEGO Technic 42115, viene presentata oggi la versione a grandezza reale della LEGO Lamborghini Sián FKP 37, l’auto ibrida realizzata dalla casa di Sant’Agata Bolognese.

Così come avvenuto per la Bugatti Chiron, anche la supersportiva emiliana (Sián significa fulmine in dialetto bolognese, NDR) riceve un upgrade a grandezza naturale ma con una differenza importante. Infatti mentre la Bugatti era effettivamente guidabile e funzionante, la Sián sarà statica, ma non per questo meno spettacolare.

Il modello è composto con oltre 400.000 pezzi e la trama della scocca esterna lascia, senza alcun dubbio, senza parole.

Gli altri numeri e dettagli di questo incredibile “esercizio di stile” sono:

l’utilizzo di 154 diversi tipi di elementi LEGO Technic, 20 dei quali creati appositamente per questo modello

peso di 2200 kg

8660 ore per lo sviluppo effettuato da 15 specialisti di design, ingegneria e costruzione a Kladno

3290 ore per la realizzazione

dimensioni esatte dell’auto reale

fari funzionanti

ed un’ultima novità in casa LEGO: è stata applicata per la prima volta una vernice effetto pennello direttamente dai verniciatori ufficiali dell’auto Lamborghini.

Di seguito il comunicato stampa dell’evento.

UN NUOVO fulmine colpisce: svelata la Lamborghini Sián FKP 37 a grandezza naturale costruita con oltre 400.000 pezzi LEGO® Technic™

Oggi, il Gruppo LEGO ha presentato l’ultima invidiabile aggiunta al suo garage, una replica a grandezza naturale della Lamborghini Sián FKP 37 realizzata con oltre 400.000 elementi LEGO® Technic™. Questa straordinaria collaborazione con Automobili Lamborghini dimostra ancora una volta che con Technic™ puoi costruire davvero tutto ciò che puoi immaginare.

Dopo il lancio della LEGO® Technic™ Lamborghini Sián FKP 37 in scala 1:8 lo scorso anno, questo modello a grandezza naturale replica il design visionario della supersportiva italiana in edizione limitata su una scala molto più grande. Sono stati utilizzati oltre 154 diversi tipi di elementi LEGO per garantire che il modello incarni l’eleganza futuristica e la silhouette inconfondibile della Lamborghini Sián, fin nei minimi dettagli.

Lena Dixen, Senior Vice President of Product and Marketing presso il LEGO Group, ha dichiarato:

“I nostri designer amano le sfide, quindi puoi immaginare la loro gioia quando gli abbiamo chiesto di pensare in modo leggermente più grande del normale con questo modello. Hanno colto al volo l’opportunità di collaborare con i nostri fantastici designer e ingegneri del nostro laboratorio di produzione di modelli presso lo stabilimento di Kladno nella Repubblica Ceca che costruiscono questi impressionanti modelli a grandezza naturale, spingendo davvero i confini di ciò che si può fare con LEGO Technic. La creatività che il sistema consente ha permesso di rendere davvero giustizia all’eccezionale design della Lamborghini Sián FKP 37“.

Un design pionieristico

Segnando la seconda collaborazione tra i talentuosi designer, ingegneri e tecnici delle due aziende, il modello rispecchia al millimetro le dimensioni della Lamborghini Sián FKP 37.

Il telaio dalle proporzioni perfette è ricoperto da un intricato tessuto di elementi LEGO Technic esagonali su misura che si interconnettono per formare un guscio carico di energia. Il design rende omaggio alla forma esagonale che gioca un ruolo fondamentale nel linguaggio del design di Automobili Lamborghini, riprendendo le iconiche luci posteriori esagonali e la forma dello scarico della supersportiva italiana.

Esternamente il design della Lamborghini Sián è stato replicato nei minimi dettagli. La parola Sían significa “lampo” o “fulmine” in dialetto bolognese, quindi per sottolineare questo, gli esperti elettrici del LEGO Group hanno assicurato che le luci e l’elegante fulmine che lampeggia lungo il corpo riflettono come i fari epsilon e i fanali posteriori esagonali del modello reale accensione e spegnimento.

All’interno dell’abitacolo il dettaglio continua, con un volante in mattoncini decorato con il famoso emblema Lamborghini e la bandiera italiana, comandi del cruscotto LEGO e sedili da corsa.

Questo modello è il primo modello su larga scala del Gruppo LEGO ad avere un rivestimento colorato UV effetto pennello applicato per garantire che il modello duri una vita. Il colore, che si abbina perfettamente al modello LEGO Technic in scala 1:8, è stato applicato dal reparto verniciatura ufficiale di Automobili Lamborghini per garantire una finitura degna della supersportiva.

Il risultato: un modello impeccabile che potrebbe essere scambiato per la vera supersportiva, creato con orgoglio da un team di 15 persone durante 8.660 ore di sviluppo e costruzione meticolosa.

Mettiti al posto di guida per te stesso

Dopo il lancio mozzafiato del modello in scala 1:8, la LEGO Technic Lamborghini Sián FKP37 a grandezza naturale ha avuto il suo momento di spettacolo degno della supersportiva.

In una nuova presentazione virtuale unica nel suo genere da parte del LEGO Group, il modello in scala reale è stato ricostruito in un’officina LEGO virtuale per offrire ai fan delle supercar e agli amanti dei LEGO la possibilità di avvicinarsi e conoscere da vicino l’immenso modello, garantendo la sicurezza dei fan di tutto il mondo.

L’esperienza che ne risulta è ricca di suspense ed emozione, realizzando i sogni degli spettatori dando loro la possibilità di mettersi al volante del modello in scala 1:8 prima che vengano “trasformati” insieme al modello nella replica in scala reale rivelata oggi.

L’esperienza consente agli spettatori di esplorare questa impresa di eccellenza del design nel proprio tempo; possono sedersi al posto di guida e ascoltare i talentuosi designer di Automobili Lamborghini e LEGO Group che hanno reso questo modello una realtà.

Per salire al posto di guida della LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 a grandezza naturale, vedere altre immagini, video e le specifiche del modello, visitare: LEGO.com/campaigns/Lamborghini-Sián