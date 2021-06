Ghost Week: una settimana dedicata a Ghostbusters

Oltre a condividere la passione per Ghostbusters, verranno pubblicate notizie e novità sul nuovo Ghostbusters: Legacy per la regia di Jason Reitman che uscirà nei cinema a novembre 2021. L’8 giugno tutti i fan del mondo festeggiano il Ghostbusters Day. Tra le tante iniziative che potranno essere seguite sui canali di Ghostbusters Italia, segnaliamo che i fan a New York presenteranno la nuova insegna di Ghostbusters da posizionare sulla facciata della Firehouse (Hook & Ladder Company 8 la caserma dei pompieri che fu utilizzata come location per il HQ dei GB nei film).

Questa sera alle ore 21:00, anche sui canali Facebook e Twitch di Lega Nerd, una speciale live dedicata al

Ghostbusters Day per scoprire curiosità dell’universo Ghostbusters e tante novità dal nuovo film, insieme ai Soci dell’Associazione Culturale Ghostbusters Italia Clay Dembech e Andrea Ciaffaroni.

Inoltre Edoardo Stoppacciaro (attore e doppiatore) intervisterà in esclusiva il maestro Mario Cordova attore e doppiatore che ha dato la fantastica voce a Egon Spengler in Ghostbusters, The Real

Ghostbusters e Ghostbusters The Video Game.

Mentre alle 23:00 live su Twitter Spaces intervista al cast di Ghostbusters: Legacy e presentazione di nuovi prodotti Hasbro dedicati a Ghostbusters.

Scopri il programma completo della Ghost Week sul sito ufficiale di Ghostbusters Italia

Ghost Week – Ghostbusters Italia in collaborazione con: