Christine: Bryan Fuller adatterà l’horror cult di Stephen King

Sarà Bryan Fuller, già autore di Hannibal, ad adattare per lo schermo un romanzo cult di Stephen King , stiamo parlando di Christine, storia già adattata per il grande schermo da John Carpenter, e che per questa trasposizione vedrà collaborare insieme la Blumhouse e Sony.

Fuller sarà regista ed anche sceneggiatore del nuovo adattamento di Christine. Non si tratta della sua prima esperienza con un’opera di Stephen King, considerando che nel 2002 aveva lavorato all’adattamento televisivo dedicato a Carrie.

La storia di Christine racconta di un adolescente piuttosto timido che inizia a prendere coraggio dopo aver acquistato una vecchia ’58 Plymouth Fury. La macchina aiuterà il giovane a sentirsi più sicuro di sé, ma presto inizierà a vivere di vita propria, ed a cambiare anche la mente dello stesso ragazzo.

L’intenzione di Fuller sarebbe quella di mantenere intatte le atmosfere del romanzo, ambientando la stessa storia negli anni Ottanta. I produttori di Christine saranno Jason Blum, Vincenzo Natali (Splice) e Steven Hoban.

Il romanzo originale è stato pubblicato nel 1983, mentre il film di John Carpenter è uscito nello stesso anno ed ha visto protagonista Keith Gordon che ha vestito i panni di Arnie Cunningham.