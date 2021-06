Akihabara sta soffrendo l’assenza di turisti causata dalla pandemia

Akihabara – “Akiba” per gli amici – è il quartiere “geek” di Tokyo, quello in cui ogni viottolo esplode di negozi di elettronica, di manga, di anime, di collezionabili vari. La quintessenza dell'”otaku” che però sta sbiadendo ogni giorno che passa, trascinato nella staticità di un Giappone che non può ancora accogliere i turisti.

La metropoli, ancora in stato d’emergenza, vede di per sé ben poco movimento e le aree più conviviali ospitano per le loro strade pochissime persone. Lo stato della situazione corrente è stato evidenziato da John Daub, autore del canale YouTube Only in Japan, il quale ha documentato con un livestream il clima perturbante e melanconico che domina l’area.

A fare impressione è il fatto che molte, moltissime, saracinesche sono ormai abbassate e che i luoghi di culto che fino a un paio di anni fa ospitavano centinaia di persone sono oramai deserte. I negozi sopravvissuti, nel tentativo di attutire le difficoltà pandemiche, hanno dovuto rivedere profondamente i propri layout interni, così da gestire il traffico dei clienti in modo che ora più che mai si trattengano a consumare.

Qui sotto potete trovare il video per esteso, circa 40 minuti di filmato commentato competentemente. Se in passato avete avuto modo di visitare Akihabara non potrete che rimanerne stupefatti (e un po’ depressi).

