Titans 3: una nuova foto dal set mostra Raven e Starfire con i nuovi costumi

Titans 3 sarà una stagione della serie TV DC Comics ricca di sorprese e novità, e tra queste ci saranno anche i nuovi costumi di Starfire e Raven, mostrati in anteprima in una foto del set da poco trapelata. Ricordiamo che la nuova stagione arriverà ad agosto su HBO Max.

Qui sotto potete vedere i nuovi costumi di Starfire e Raven in Titans 3, con i character interpretati da Anna Diop e Teagan Croft.

Onset shannigans🎥🤘🏻

Behind the scenes shannigans with @TeaganCroft aka "Rachel Roth & @DamarisLewis aka "Blackfire" on the set of @DCTitans

Always a good time on set 🤘🏻@TOFilming_EM @WhatsFilmingON @DCComics @DCBatman @DCTitansBrasil @DCUTitansBR pic.twitter.com/5ebRLgg9Kl

— Dewucme (@jlpconcepts) June 5, 2021