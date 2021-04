Titans 3: Vincent Kartheiser sarà lo Spaventapasseri

Da poco è stato annunciato un nuovo nome che si aggiunge al cast di Titans 3, per interpretare un ruolo abbastanza importante: Vincent Kartheiser sarà l’interprete dello Spaventapasseri. L’attore ha partecipato già a Mad Men e The Social Dilemma, ed ora vestirà i panni di Jonathan Crane.

Il personaggio è già apparso in versione live-action in Gotham, con Charlie Tahan a interpretarlo, mentre in Batman Begins è stato Cillian Murphy a vestirne i panni. Mentre in versione animata è comparso già in The Adventures of Batman, Harley Quinn ed in The Lego Batman Movie.

La terza stagione della serie ispirata ai personaggi DC arriverà prossimamente su HBO Max in America e su Netflix in Europa. Protagonisti dello show sono Brenton Thwaites (che interpreterà Dick Greyson / Robin / Nightwing), Anna Diop (che sarà Starfire), Teagan Croft (farà Rachel Roth / Raven) e Ryan Potter (che vestirà i panni di Garfield “Gar” Logan / Beast Boy). A loro si unirà Savannah Welch, che interpreterà Barbara Gordon.

Titans è una serie che è stata lanciata nel 2018, che, inizialmente negli Stati Uniti è stata distribuita sulla piattaforma DC Universe, mentre in Italia è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.