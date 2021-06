Scott Pilgrim vs. the World: Edgar Wright annuncia l’uscita della OST estesa del film

Uno dei tanti aspetti epocali di Scott Pilgrim vs. the World, e che del resto è anche uno dei tratti distintivi del regista Edgar Wright, è l’importanza dell’elemento musicale, che non si risolve in un mero accompagnamento all’azione ma fa parte integrante dell’opera.

Un elemento visto, per l’appunto, anche in altre pellicole del regista, come ad esempio Baby Driver, ma portato qui ai massimi livelli, con punte di metacinema notevoli anche da un punto di vista musicale, oltre che pezzi musicali di livello qualitativo molto interessante.

On July 9th, the Scott Pilgrim Original Motion Picture Soundtrack Expanded Edition will be available on all digital music services! It includes demos from Beck & more music from the film including Brie Larson’s performance of “Black Sheep". Stream it now! https://t.co/IkKbMpr3Bb pic.twitter.com/4DJc0MokB6

— edgarwright (@edgarwright) June 4, 2021