Apple Music: annunciato un evento speciale dopo il keynote del WWDC

Apple ha annunciato che il keynote del WWDC 2021 sarà seguito da un inedito evento speciale interamente dedicato ad Apple Music. L’appuntamento è fissato per le 21:00 di questa sera, mentre la presentazione dovrebbe dedicare ampio spazio all’arrivo dello Spatial Audio sulla piattaforma di streaming.

Cosa dobbiamo aspettarci? Difficile da dirsi, visto che la presentazione è stata annunciata a sorpresa e – viene da dire – quasi in modo clandestino: Apple, riporta Mac Rumors, aveva condiviso un video che è poi stato rimosso, mentre il programma ufficiale della WWDC non menziona esplicitamente l’appuntamento dedicato ad Apple Music.

Apple Music ha annunciato l’arrivo dell’audio lossless a fine maggio. È incluso gratuitamente con l’abbonamento base. L’arrivo della nuova qualità d’ascolto è stato accolto con favore dal pubblico, ma non senza qualche borbottio. Il motivo? Non è supportata dalla maggior parte degli accessori per l’ascolto di musica di Apple, dato che la banda passante offerta dalla tecnologia Bluetooth non è sufficiente. Insomma, niente audio lossless da 24 bit a 192 kHz usando le diverse cuffie AirPods, nemmeno le costosissime AirPods Max. In futuro, chissà, Apple potrebbe presentare una nuova linea di prodotti cablati progettati appositamente per poter godere della massima qualità d’ascolto possibile.

Storia diversa per Spatial Audio con Dolby Atmos, supportato dalle AirPods e dalle Beats (sempre di Apple) con chip H1 o W1.

Appuntamento a questa sera per conoscere più dettagli sulla nuova esperienza d’ascolto offerta da Apple Music.