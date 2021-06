Una raccolta di beneficenza videoludica per aiutare la Palestina

Il sito Itch.io ha dato il via a una raccolta di beneficenza, tutti i ricavi verranno girati al United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), braccio delle Nazioni Unite che si occupa di sostenere i rifugiati della Palestina. Con cinque euro ci si può portare a casa Liyla and the Shadows of War, video game creato dallo sviluppatore palestinese Rasheed Abueideh che racconta gli orrori della guerra dalla prospettiva di un bambino della Cisgiordania.

Sono il genitore di due bambini. Non possono neppure immaginare una vita senza di loro, ma in Palestina nessuno è al sicuro. Quando è iniziata la guerra a Gaza e ho visto le immagini dei genitori che tenevano tra le braccia i corpi dei propri figli sono rimasto scioccato. Ho provato una strana sensazione; è una combinazione di tristezza, paura, empatia e rabbia. Tutto ciò che pensavo era “Come reagirei se dovesse capitare a me?”. Ho scelto di condividere questi sentimenti in un gioco così da passare un messaggio sul come stiamo vivendo questa situazione come palestinesi. Non è solamente un gioco, è una testimonianza e una richiesta di aiuto,

scrive l’autore nel presentare il titolo.

La raccolta di beneficenza in favore della Palestina è proposta sul sito sotto forma di bundle. Oltre al già citato Liyla and the Shadows of War vengono menzionati altri 1.019 videogame indie che, se conoscete il portale, saprete che possono essere fruiti in qualsiasi momento. Gratuitamente. Giochi quali Is Lupin Still Flirting?, visual novel ispirata non senza plagio al cartoon Lupin III.

Potrebbe anche interessarti: