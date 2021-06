Identità digitale UE: arriva la proposta per l’app ‘senza frontiere’

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, ora è ufficiale: la Commissione vuole un’identità digitale unica dell’Unione Europea. Un’unica app per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni (e non solo). Funzionerà come lo SPID italiano, ma l’idea è che l’identità digitale possa essere usata comodamente in tutti gli stati membri.

Insomma, per i cittadini europei gestire le pratiche della burocrazia, a prescindere da dove si trovino, diventerà estremamente semplice. La proposta della Commissione va a modificare l’attuale regolamento sulle identità digitali (eIDAS), a partire da un punto fondamentale: non sarà più facoltativo, tutti i Governi dovranno – obbligatoriamente – dotarsi di un sistema d’identità digitale e le piattaforme delle pubbliche amministrazioni dovranno integrare e riconoscere i sistemi degli altri Stati membri.

Il sistema, come anticipato solamente pochi giorni fa, poggerà su un’app estremamente versatile che dovrebbe funzionare come un portafoglio: tra identità digitale, documenti e informazioni legate ai conti bancari e ai metodi di pagamento. È prevista, dunque, un’integrazione anche con i servizi dei privati.

Saranno i cittadini a scegliere quali dati inserire nel portafoglio digitale europeo. Le modifiche potrebbero entrare in vigore già a partire dal 2022, ha annunciato Margrethe Vestager.

Oggi lo SPID viene usato ogni giorno dagli italiani per accedere ad un’enorme pluralità di servizi dello Stato, dalle cartelle dell’Agenzia delle entrate, passando per le pagine studenti degli universitari. Idealmente, con il sistema unico europeo lo stesso SPID potrebbe venire usato anche per accedere ai servizi degli altri Stati membri.