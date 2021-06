Auto elettriche usate, Tesla Model 3 in vetta alla classifica e il mercato negli USA è ai massimi

Tutti pazzi per le macchine elettriche, e se è possibile risparmiare qualcosa grazie al mercato dell’usato, perché no? Così succede che il mercato delle auto elettriche usate negli USA sia ai massimi di sempre. E i prezzi ne risentono.

Esistono diverse ragioni, spiega un interessante approfondimento di Insideevs: tanto per iniziare, il mercato del nuovo procede a rilento, brand come Tesla stanno maturando ritardi significativi e sì – come avrete immaginato – c’entra la crisi mondiale dei semiconduttori. Così molti consumatori, insoddisfatti dai tempi di consegna dei modelli nuovi, hanno scelto di puntare sull’usato conveniente.

Sarebbe proprio la Tesa Model 3 a trainare i volumi di vendita del mercato degli EV usati statunitense: la berlina è estremamente ricercata, i prezzi per chi vende sono ottimi e i modelli che finiscono sui principali siti dedicati alle auto usate vengono venduti in pochissimo tempo.

Tesla vende molto di più di qualsiasi altra casa automobilistica. «Una Tesla Model 3 si vende 6,6 volte più rapidamente delle altro auto elettriche», spiega con una nota Recurrent, portale specializzato nel tracking del mercato delle auto usate.

Secondo Recurrent, la Tesla Model 3 presto potrebbe addirittura raggiungere tra il 40% e il 50% delle quote di mercato. Insomma, su due auto elettriche usate che vengono vendute negli USA, una delle due potrebbe essere una Tesla. Davvero impressionante.

Il report è incoraggiante e mostra il progressivo disaffezionamento del pubblico per la stigmatizzazione delle auto elettriche usate. Solamente fino a pochi fa i timori per le condizioni delle batterie di un EV usato erano ancora alti e questo è sempre stato un freno significativo alla vendita delle elettriche di seconda mano.