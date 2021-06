Wonder Woman: l’emozionante messaggio di Gal Gadot per i suoi 4 anni nei panni del personaggio DC Comics

Gal Gadot ha appena voluto celebrare i suoi quattro anni nei panni di Wonder Woman con un emozionante messaggio condiviso su Instagram, in cui ha parlato dell’importanza del ruolo del suo character, e di quanto possa essere d’ispirazione e promulgatore di valori.

Qui sotto potete vedere il video.

Gal Gadot ha dichiarato, celebrando i suoi quattro anni da Wonder Woman:

Wonder Woman è uscito quattro anni fa, cambiandomi la vita. Grazie tanto per l’amore che mi avete dato, e sarò sempre grata per l’opportunità che ho avuto. Farò sempre il possibile per raccontare le storie di Wonder Woman al meglio.

Mentre questo è l’emozionante monologo presente all’interno del video tratto dal film Wonder Woman:

Ho cercato di salvare il mondo, ho intravisto l’oscurità che convive con la luce, ed ho scoperto che dentro di noi albergano entrambe le cose. Ho visto il peggio di questo mondo, ed anche il suo meglio, ed ho visto le cose terribili che sono capaci di fare gli uomini nel segno dell’odio, ed anche ciò che sono capaci di fare per amore. Ora so che solo l’amore può salvare il mondo. Perciò resisto, combatto e sono pronta a dare tutta me stessa per il mondo che potrà essere. Questa è la mia missione, e lo sarà per sempre.

L’hashtag finale promette nuove avventure. Il primo Wonder Woman è stato distribuito al cinema a giugno del 2017, mentre il secondo film dedicato è uscito lo scorso dicembre negli Stati Uniti, ed è arrivato in Italia a gennaio 2021. In produzione c’è anche un terzo film dedicato.