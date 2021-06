Black Widow: David Harbour indossa il costume di Red Guardian in una nuova clip

Nella clip di Black Widow che l’attore David Harbour ha presentato nel corso del suo recente intervento al Jimmy Kimmel Live Show, il suo personaggio Alexei Shostakov prova, a distanza di tanti anni, a indossare il costume con cui, da giovane svolgeva l’attività di supereroe col nome di Red Guardian.

“Mi calza ancora” dice con una certa soddisfazione il personaggio, riferendosi alla tuta da combattimento, invero un po’ stretta in alcuni punti, mentre Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Yelena Belova (Florence Pugh) e Melina Von Vostokoff (Rachel Weisz) lo accolgono, ognuna sconvolta a suo modo per la scena impietosa davanti ai loro occhi. “Siamo di nuovo in famiglia” continua l’uomo, felice.

Harbour, al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, afferma ai microfoni di Kimmel:

È un gran bravo ragazzo, in fondo, ma ha un bel po’ di problemi!

Nel film targato Marvel Studios, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è il primo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel e arriverà nei cinema italiani il prossimo 7 luglio, seguito il 9 dalla possibilità di vederlo su Disney+ aderendo all’offerta Accesso VIP.

