Anthony Fauci è al centro di una shitstorm complottista

Il Dr. Anthony Fauci, immunologo che ha dovuto tenere testa all’Amministrazione Trump pur di diffondere negli Stati Uniti le indicazioni basilari con cui difendersi dal coronavirus, è ora al centro di una rete complottista che lo vede, a momenti alterni, come portavoce di grandi verità occulte e come sordido manipolatore di folle decerebrate. Ovviamente non mancano le accuse di pedofilia, sempreverde delle filosofie QAnon.

Tutto nasce da che le testate BuzzFeed e The Washington Post han chiesto di accedere alle email dell’uomo che spaziano dal gennaio al giugno del 2020, cosa concessa dal Freedom of Information Act. Si tratta di un file con più di 3.000 missive, in entrata e in uscita, che i detrattori delle attuali politiche di prevenzione stanno spulciando per trovare ogni possibile prova di un “deep state” orwelliano.

A seconda della situazione, insomma, il moto complottista ha carpito a spizzichi e bocconi le lettere digitali di Fauci, analizzandole immediatamente in chiave faziosa e opportunista, ovvero in modo che i loro contenuti potessero dimostrare alcune controverse posizioni.

Dal fatto che lo specialista avesse sin da subito sostenuto che le mascherine fossero del tutto inutili – non è vero, all’epoca si era semplicemente limitato a sottolineare come quelle di cotone siano molto meno efficaci di quelle chirurgiche e delle N95 -, al fatto che lui avesse sin da subito le prove che il “virus cinese” sia nato a Wuhan – anche qui falso, visto che le email citate come prova siano mail ricevute dall’immunologo a cui lui non ha mai dato troppo peso.

In effetti, la posizione recentemente presa nei confronti delle origini della pandemia dall’attuale presidente USA, Joe Biden, non ha fatto altro che gettare la benzina su un fuoco che si era tutt’altro che sopito. La Casa Bianca ha infatti recentemente sollevato nuovi dubbi sul fatto che il Coronavirus sia nato in un contesto naturale, prospettiva che invece è stata invece lungamente supportata sia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che dall’Intelligence a stelle e strisce.

