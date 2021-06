Mary J Blige’s My Life: doppio trailer e poster del documentario Amazon Prime Video

I canali YouTube ufficiali di Amazon Prime Video hanno pubblicato i trailer di Mary J Blige’s My Life, esclusivo documentario sulla vita della cantante americana, che celebra anche il quarto di secolo di uno dei suoi album più importanti, My Life, per l’appunto. Vi presentiamo il trailer italiano (poco più di un teaser) e quello originale americano, insieme al poster ufficiale.

Il documentario, diretto da Vanessa Roth e che vede nello staff di produzione anche Quincy Jones, Ashaunna K. Ayars, Q. Nicole Jackson e Sean “Diddy” Combs, scava tra gli alti e bassi della carriera della popstar, che è stata anche produttrice e attrice, proponendo inoltre inedite versioni live dei brani del disco omonimo.

I am excited to share the trailer for my new documentary. Get ready to learn the story behind the most inspiring albums of all time in #MJBMyLife with Yours Truly!! Coming June 25th to @PrimeVideo pic.twitter.com/S4yNMvcrZH

— Mary J. Blige (@maryjblige) June 1, 2021