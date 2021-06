Xbox ha un’esclusiva temporale su Dolby Atmos e Dobly Vision

Xbox ha un'esclusiva temporale su Dolby Atmos e Dolby Vision, non aspettatevi di vederli sulle console di Sony. Non a breve, quantomeno.

Dolby Vision e Dolby Atmos sono un’esclusiva Xbox. Non aspettatevi di vederli sulle console di Sony o Nintendo nell’immediato. La buona notizia è che l’accordo sembra essere temporale.

Le Xbox Series X e S sono dotate di supporto a Dobly Vision e Dolby Atmos fin dal giorno di lancio. Non è una novità per la base utenti di Microsoft: su Xbox One sono entrambi disponibili dal 2017. Per usare Dolby Atmos è necessario acquistare una licenza da 15$, mentre chi ha scelto di acquistare il nuovo Xbox Wireless Headset ha la possibilità di abilitare la tecnologia gratuitamente, su Xbox e PC, fino a settembre.

Nel frattempo Microsoft lavora anche all’introduzione di Dolby Vision HDR, offrendone il supporto durante le sessioni di gioco. Lo standard è stato testato all’interno del programma Alpha Insiders e dovrebbe fare il suo debutto ufficiale entro la fine del 2021.

L’accordo di esclusiva di Microsoft dovrebbe giungere al termine tra due anni. Insomma, a partire dal 2023 Dolby Vision e Dolby Atmos potrebbero arrivare anche sulle console Sony.

