Taylor Swift nel film di David O. Russell con Christian Bale e Margot Robbie

Taylor Swift è entrata nel cast del nuovo film di David O Russell, che vede già tra gli attori protagonisti nomi importanti come Christian Bale e Margot Robbie. Ma l’elenco degli interpreti coinvolti nel progetto è davvero impressionante: parliamo, infatti, di John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola.

Non sono stati rivelati particolari sul ruolo di Taylor Swift nel film di David O Russell, ed il progetto stesso non ha ancora neanche un titolo comunicato. A produrre il film sarà la New Regency, che ancora non ha annunciato una data di distribuzione del lungometraggio.

La Swift fino ad ora ha lavorato in Valentine’s Day ed in The Lorax, e poi ancora è comparsa al fianco di Meryl Streep e Jeff Bridges in The Giver. La cantante ha anche partecipato allo sfortunato lungometraggio intitolato Cats, in cui ha interpretato il personaggio di Bombalurina.

Inoltre Taylor Swift è comparsa anche in alcuni documentari a lei dedicati: stiamo parlando di Miss Americana, uscito su Netflix, e di Folklore: The Long Pond Studio Sessions, arrivato su Disney+.