Dante Alighieri: il 10 giugno arriva il volume sull’Inferno della Sergio Bonelli Editore

Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, torna in libreria per Sergio Bonelli Editore L’Inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri, celebre illustratore fantasy, che ha prestato la sua matita alle copertine di molti noti romanzi per ragazzi e per adulti, a partire da Le Cronache del Mondo Emerso di Licia Troisi.

Qui sotto potete vedere alcune delle immagini del volume su Dante Alighieri e sull’Inferno, realizzato da Sergio Bonelli Editore con le illustrazioni di Paolo Barbieri. Si tratta di un volume cartonato da 144 pagine.

Questa è la descrizione fatta dalla casa editrice:

Illustratore dal tratto minuzioso col quale evoca straordinari mondi fantastici, Paolo Barbieri si è cimentato con l’Inferno di Dante, riuscendo con i suoi disegni a dare corpo alle immagini “scolpite” nella poesia del poeta, in un dialogo continuo ed emozionante tra parole e immagini. Ormai esaurito da tempo, questo volume torna disponibile in una nuova edizione completamente rivista, con un nuovo formato e arricchita da molte illustrazioni inedite: una serie di nuove tavole che vanno a completare i canti non illustrati nella prima versione. Ogni immagine è accompagnata dalle terzine cui è ispirata e il tutto è incorniciato da una nuova veste grafica che rende questa edizione ancora più preziosa.

A chiudere il volume una serie di disegni preparatori e uno scritto di Paolo Barbieri, che racconta com’è nato il suo “Inferno”.