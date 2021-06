LEGO Darth Vader Meditation Chamber: prime immagini ufficiali del set LEGO Star Wars 75296

01—Giu—2021 / 9:56 AM

Grazie ad un LEGO Certified Store messicano vediamo le prime immagini ufficiali del set LEGO Darth Vader Meditation Chamber 75296 vociferato da mesi ormai, con cui potremo realizzare la camera di meditazione di Darth Vader.

In base alle foto ed alla descrizione (riportata sotto) il set, ovviamente 18+, è composto da 663 pezzi e due minifigure, il generale Maximilian Veers e Darth Vader, e sarà disponibile da agosto al prezzo (secondo le fonti) di 74 Eur.

Presente poi l’immancabile tile con il nome dell’opera. Purtroppo in queste poche foto non è possibile vedere la camera di meditazione chiusa.

Di seguito la descrizione presente sul sito messicano.

Tutti hanno bisogno del loro tempo personale per rilassarsi (anche Darth Vader). Quindi prenditi una pausa e ricrea con i mattoncini il primo modello LEGO della camera di meditazione del Signore Oscuro. Recupera i dettagli autentici di questa camera da Star Wars: L’Impero colpisce ancora, completa di funzioni di apertura/chiusura, sedile girevole per Darth Vader e supporto per il generale Veers. La targa decorativa completa un’esposizione impressionante.

