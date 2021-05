LEGO Everyone is Awesome: annunciato il set 40516 che celebra la diversità

Svelato il nuovo set 40516 LEGO Everyone is Awesome dedicato alla celebrazione della diversità in ogni sua forma.

Annunciato da LEGO il nuovo set 40516 LEGO Everyone is Awesome, nato per celebrare le diversità in ogni loro forma, in arrivo il primo giugno in concomitanza con l’inizio del Pride Month, il mese in cui ovunque nel mondo sventola la famosa bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQIA+.

Sappiamo ora a cosa si riferiva Matthew Ashton con tutte le foto di mattoncini colorati condivise nelle scorse settimane: erano un teaser per l’arrivo di questo coloratissimo set.

Il set presenta 11 minifigure monocromatiche poste davanti ad una cascata di colori che simboleggiano le diversità e che fanno da bandiera per le comunità LGBTQIA+.

Il set è composto da 346 pezzi e verrà messo in vendita sul sito LEGO dal 1° giugno a 34,99 Eur. Inoltre LEGO ha condiviso anche un poster A3 in formato PDF.

Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

Il Gruppo LEGO annuncia oggi LEGO® Everyone is Awesome, un set progettato per celebrare la diversità dei nostri fan e del mondo che ci circonda. Il modello da esposizione costruibile si ispira all’iconica bandiera arcobaleno usata come simbolo di amore e accettazione dalla comunità LGBTQIA+ e presenta 11 minifigure monocromatiche, ciascuna con la propria acconciatura e il proprio colore arcobaleno.

Lo scenografo Matthew Ashton, Vice Presidente del Design ha dichiarato: “Volevo creare un modello che simboleggiasse l’inclusività e celebrasse tutti, indipendentemente da come si identificano o da chi amano. Ognuno è unico, e con un po’ più di amore, accettazione e comprensione nel mondo, possiamo tutti sentirci più liberi di essere i nostri veri FANTASTICI sé! Questo modello mostra che ci teniamo e che crediamo veramente che ‘tutti siano fantastici’! ”

Il set è composto da 346 pezzi ed è alto 10,24 cm e ha una profondità di 12,80 cm, perfetto per la maggior parte degli scaffali o dei davanzali. Sarà in vendita il 1° giugno, in occasione dell’inizio del Pride Month, e sarà disponibile tramite LEGO.com e i negozi a marchio LEGO, con un prezzo di vendita consigliato di 34,99 EUR / USD.

Matthew ha detto che il set è stato anche una celebrazione della comunità LGBTQIA+ all’interno del Gruppo LEGO e tra i fan AFOL.

“Ho la fortuna di far parte di una comunità orgogliosa, solidale e appassionata di colleghi e fan. Condividiamo l’amore per la creatività e l’espressione di sé attraverso i mattoncini LEGO e questo set è un modo per mostrare la mia gratitudine per tutto l’amore e l’ispirazione che vengono costantemente condivisi“.

Il Gruppo LEGO si impegna a costruire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Collabora con Workplace Pride, Stonewall e Open for Business per aiutare a definire strategie per supportare i dipendenti che si identificano come LGBTQIA+ e alleati in tutta l’azienda. Supporta anche un’organizzazione benefica con sede nel Regno Unito, Diversity Role Models che lavora per educare i bambini all’inclusione e all’empatia al fine di costruire generazioni future solidali e inclusive.

Per informazioni sulla nostra comunità LGBTQIA+ visita www.LEGO.com/EveryoneisAwesome.