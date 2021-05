LEGO colorati: Matthew Ashton ed il rebus dei mattoncini che condivide sui social [AGGIORNATO]

Il vice presidente del design del Gruppo LEGO, Matthew Ashton, e produttore cinematografico (tutta la saga di The LEGO Movie e LEGO Masters UK) dagli inizi di maggio sta condividendo sul proprio profilo Twitter ed Instagram foto giornaliere di un singolo mattoncino colorato, diverso ogni giorno ma ancora non è chiaro se e cosa sia il soggetto di questa sorta di teaser.

AGGIORNAMENTO: In base a quanto riportato ora dal sito Promobricks, le foto teaser di Matthew si riferirebbero al set 40516 Everyone is Awesome contenente 11 minifigure monocromatiche, per un totale di circa 350 pezzi, in vendita da giugno al prezzo di 34,99 Eur. Il set simboleggerà, tramite l’uso di vari colori, la diversità. Il sito indica come colori: nero, marrone, rosso, arancio, giallo, verde, blu, viola, azzurro, bianco e rosa e sarà presente una cascata colorata alle spalle delle minifigure.

Non è ancora chiaro il motivo di queste foto che condivide giorno dopo giorno. Alcuni hanno ipotizzato ad un nuovo set LEGO pieno di colori, come il 10717, ma Matthew ha subito prontamente risposto che non è così.

Ha ha ha!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣 Close…..but oh so far!!!! It’s a no from me! https://t.co/xq2aO9UavX — Matthew Ashton (@matthew__ashton) May 12, 2021

L’arcobaleno di colori condiviso da Matthew ci fa pensare all’International Family Equality Day festeggiata in Italia due giorni fa da The Walt Disney Company Italia e Famiglie Arcobaleno e che anticipa il Pride Month previsto come tutti gli anni per il mese di giugno, mese in cui sono ben visibili le bandiere arcobaleno appese ovunque.

Restiamo quindi in attesa per vede cosa accadrà nei prossimi giorni.