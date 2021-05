The Walt Disney Company Italia e Famiglie Arcobaleno insieme per celebrare tutte le famiglie

In occasione dell'International Family Equality Day, The Walt Disney Italia e Famiglie Arcobaleno annunciano la loro collaborazione all'insegna dell'inclusione.

In occasione dell’International Day of Families (15 maggio 2021) e dell’International Family Equality Day (IFED – celebrato il 15 e 16 maggio 2021), The Walt Disney Company Italia e Famiglie Arcobaleno annunciano la loro collaborazione all’insegna della famiglia e dell’inclusione.

The Walt Disney Company, a livello internazionale, si impegna a sostenere e promuovere l’inclusione in tutte le sue forme: la Company ha infatti l’opportunità e la responsabilità di creare storie, esperienze e prodotti autentici e indimenticabili che catturano l’immaginazione di generazioni in tutto il mondo e si impegna a farlo includendo tutte e tutti.

A inaugurare la collaborazione, a pochi giorni dalla riapertura delle sale cinematografiche, due proiezioni speciali del film Disney Pixar Onward – Oltre La Magia a Milano e Roma in vista del Pride Month in arrivo a giugno.

Proprio per celebrare il Pride Month e il lancio della Rainbow Disney Collection, infatti, si stanno devolvendo fondi a organizzazioni che supportano le comunità LGBTQ+ nel mondo inclusa, per l’Italia, Famiglie Arcobaleno. Ecco cosa ha detto Daniel Frigo Country Manager The Walt Disney Company Italia:

Siamo davvero lieti di poter celebrare tutte le famiglie con questa nuova collaborazione e di poterlo fare al cinema. Come Company sentiamo molto la responsabilità di rappresentare la varietà del mondo in cui viviamo ed è davvero un piacere poterlo fare anche localmente con attività di questo genere. Siamo entusiasti di poter creare Momenti che Contano con Famiglie Arcobaleno e attendiamo di celebrare il Pride Month e la Rainbow Disney Collection.

Ha detto Gianfranco Goretti, presidente Associazione Famiglie Arcobaleno:

Siamo molto contenti e orgogliosi per questo inizio di percorso insieme con The Walt Disney Company Italia, realtà da sempre attenta alle famiglie così come alle tante e variegate sfaccettature che compongono la società. In questo modo, The Walt Disney Company dimostra che le famiglie arcobaleno sono come le tante altre. E questo a conferma di quanto sia importante che riconosciuto, nella loro composizione, nei loro diritti e doveri non solo dalla società che ci circonda, come già per altro accade, ma anche e soprattutto dalle leggi dello Stato.