Black Adam: la preparazione di Dwayne Johnson è la più dura della sua carriera

Dwayne Johnson è stato sempre scrupoloso nel prepararsi bene fisicamente per i ruoli che lo hanno coinvolto fino ad ora come attore, ma quello di Black Adam sembra averlo portato ad un allenamento e ad una preparazione estremamente intensa. Questo è quanto ha raccontato The Rock in un post su Instagram con un’immagine più che eloquente.

Ecco le parole di Dwayne Johnson sull’allenamento e sulla preparazione intensa richiesta per la parte di Black Adam:

Questa è una settimana importante per girare le mie scene da “campione” e mostrare il mio corpo senza maglietta. Sto lavorando in maniera dura, seguendo una dieta rigida, ed allenandomi in un modo mai fatto fino ad ora durante la mia carriera. Sto gestendo acqua, sodio, cardio, ma sto anche lavorando con i pesi per avere muscoli densi e ben definiti. C’è una vera e propria scienza che sto applicando da mesi sul mio corpo, e che sta mostrando grandi risultati visibili ad occhio nudo.

Johnson ha anche voluto sottolineare come Teth Adam ha ottenuto poteri paragonabili a quelli di Superman, ed è stato dotato di capacità magiche e pericolose. Il lungometraggio su Black Adam con Dwayne Johnson protagonista uscirà il 29 luglio 2022.