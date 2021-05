Teen Titans Go! mostra e prende in giro il Joker di Jared Leto

Il Joker di Jared Leto in Suicide Squad è stato piuttosto controverso, e poco attrezzato, ed ora è arrivata anche la sua parodia in Teen Titans Go! Nell’episodio intitolato Pig in a Poke, il Joker riesce a rubare i soldi di Starfire tramite una truffa sul web, e i Teen Titans, nel tentativo di oltrepassare i bodyguard del Joker, si fingono il pagliaccio del crimine nelle sue più svariate versioni, compresa quella del Joker di Jared Leto.

Qui sotto potete vedere il filmato di Teen Titans Go! dedicato al Joker di Jared Leto, e non solo.

Nella clip si vedono tre Joker cinematografici: quello di Jack Nicholson, quello di Heath Ledger, e lo sfortunato pagliaccio del crimine interpretato da Jared Leto. Le guardie del Joker non si faranno trarre in inganno, soprattutto dopo l’apparizione del Joker di Leto.

E proprio Cyborg ha sottolineato nella puntata alcuni elementi contestati al personaggio: “Non puoi ricoprirti di tatuaggi e denti finti per farmi pensare che sei una persona folle”.

Intanto, proprio oggi 31 maggio, andrà in onda su Cartoon Network l’episodio crossover tra i Teen Titans Go! e le DC Super Hero Girls.

Potrebbe interessarti questa news su Teen Titans Go!: