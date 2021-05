SpongeBob: il teaser trailer della serie-spin off su Patrick Stella

Nickelodeon ha appena diffuso il teaser trailer dedicato alla serie animata spin-off di Spongebob su Patrick Stella. La serie sarà composta complessivamente da 13 episodi, e farà il suo esordio durante questo 2021 direttamente su Paramount+.

Qui sotto trovate il teaser trailer dello spin-off di Spongebob su Patrick Stella.

Si tratterà di uno show prequel che seguirà le vicende del personaggio da giovane. Già dalla scorsa estate si era parlato dello sviluppo di questa serie. Si tratterà di uno show durante il quale il personaggio si vedrà ancora in casa con la sua famiglia.

Ramsey Naito di Nickelodeon ha dichiarato:

Siamo pronti a mostrare un personaggio amato come Patrick Stella in una sitcom interamente dedicata. Questo secondo spin-off di Spongebob ci permetterà di espandere questo universo narrativo, stabilendo un collegamento con quella parte di pubblico che ama questi personaggi.

A dare la voce al character principale sarà lo storico attore che ha fino ad ora impersonato Patrick, ovvero Bill Fagerbakke. E poi Tom Kenny sarà SpongeBob, Rodger Bumpass farà Squidward, Carolyn Lawrence sarà Sandy, Clancy Brown farà Mr. Krabs e Mr. Lawrence sarà la voce di Plankton. Tra i progetti in lavorazione dedicati a Spongebob ci sono anche Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years e Sponge On The Run.