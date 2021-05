Netflix: tutte le nuove uscite di giugno 2021

Cosa aspettate di più, nel mese di giugno, su Netflix? Nel caso siate indecisi o poco aggiornati in merito alle prossime uscite, come ogni mese la piattaforma approfitta del suo spazio sui social per pubblicare l’elenco completo delle novità in arrivo.

3 giugno:

Summertime (Stagione 2)

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film (Parte 1-2)

(Stagione 2) (Parte 1-2) 4 giugno:

Feel Good (Stagione 2)

Sweet Tooth

(Stagione 2) 9 giugno:

Awake

11 giugno:

Lupin (Parte 2)

(Parte 2) 13 giugno:

The LEGO Movie 2

15 giugno:

Rilassare la mente

Workin’ Moms (Stagione 5)

Song One

(Stagione 5) 17 giugno:

Black Summer (Stagione 2)

(Stagione 2) 18 giugno:

Elite (Stagione 4)

(Stagione 4) 23 giugno:

Too Hot To Handle (Stagione 2)

La Casa De Las Flores – Il film

(Stagione 2) 24 giugno:

Il regista nudo (Stagione 2)

(Stagione 2) 25 giugno:

Sex/Life

26 giugno:

Il giudizio del drago

30 giugno:

America – Il film

L’uscita top del mese, in generale, è il nuovissimo film animato di Sailor Moon, ma molto attesa è anche la seconda tranche di episodi di Lupin. Attenzione anche a Summertime, che torna con una seconda stagione, e a Il regista nudo, che si concluderà con la stagione 2.

L’elenco presentato nell’infografica, ad ogni modo, non comprende in realtà tutte le uscite: sono previsti, infatti, anche film come Carnaval (2 giugno), Dancing Queen (3 giugno), Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta (4 giugno), Selva trágica (9 giugno), Il drago dei desideri (11 giugno), Un padre (18 giugno), Jagame Thandhiram (18 giugno), Sembrava perfetto… e invece (23 giugno) e le serie Alla ricerca del fritto perfetto (9 giugno), Il villaggio dei pinguini (16 giugno), Katla (17 giugno) e Somos: storia di un massacro dei narcos (30 giugno).

