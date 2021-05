Demon Slayer è il protagonista del primo episodio di A lezione di Anime per Netflix

“Se vi è capitato di dire che non guardate anime perché non sono il vostro genere, scommettiamo che vi facciamo cambiare idea?“.

Comincia così il primo appuntamento con una nuova rubrica pensata da Netflix per il suo canale YouTube, inaugurata alla grande con il popolarissimo Demon Slayer.

A lezione di Anime è un format pensato agli appassionati di serie in streaming che vogliono approcciarsi all’animazione giapponese: il tutto è pensato per promuovere un anime in particolare, fornendone gli spunti salienti ed eventuali similitudini con film o serie tv live action o animazione mainstream per chi non è avvezzo al mondo dell’animazione nipponica.

Il primo appuntamento, come dicevamo, è dedicato a Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, la serie anime più popolare del 2020, quella che ha portato al trionfo il manga più venduto dell’anno in patria e il film più visto di sempre nei cinema giapponesi. La serie è recentemente approdata su Netflix, dopo essere stata disponibile anche su Amazon Prime Video.

La serie animata, attualmente, è composta di una sola stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato (Mugen Ressha-hen, ovvero Saga del treno dell’Infinito) che ha sbancato i botteghini nipponici raccontando il successivo arco narrativo. I fan giapponesi sono ora in spasmodica attesa di un seguito, mentre in occidente attendiamo l’arrivo del film. Il manga originale è opera di Koyoharu Gotouge, mentre la serie animata è dello Studio Ufotable.

Questa la sinossi ufficiale pubblicata da Netflix per la serie:

Dopo che un demone stermina la sua famiglia e lancia una maledizione contro la sorella, Tanjiro intraprende un rischioso viaggio per trovare una cura e la vendetta.

