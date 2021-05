Star Wars Vintage: in arrivo anche in Italia i “tesori perduti” della saga su Disney+

Ecco una gran bella sorpresa per i fan di Star Wars: anche in Italia, dal 18 giugno, arrivano delle chicche vintage ormai fuori canone ma imperdibili.

Lo scorso 2 aprile, nei Paesi anglofoni, Disney+ ha accolto nel suo vasto catalogo “nuovi” contenuti a tema Star Wars: le virgolette sono dovute al fatto che, in realtà, si tratta di prodotti d’annata e di difficile reperimento, ripubblicata sotto l’etichetta Star Wars Vintage.

Purtroppo, questa sottosezione non è stata resa disponibile per l’Italia… almeno fino ad ora. Senza essere annunciata in maniera eclatante, arriverà il 18 giugno anche per l’Italia la possibilità di avere accesso a questa sezione.

Ma quali sono i contenuti di Star Wars Vintage? Si tratta di produzioni televisive, per l’appunto, “vintage”, con diversi anni sulle spalle, e comunque prodotte prima dell’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney. Storie, ad ogni modo, oramai fuori canone ma comunque meritevoli di essere conosciute.

Questo il contenuto del “pacchetto”:

L’Avventura degli Ewoks

Il Ritorno degli Ewoks

Clone Wars 2D Micro-Series

Droids

Ewoks

The Story of the Faithful Wookiee

È probabile che chi conosce solo le opere cinematografiche maggiori e le serie tv recenti non abbia mai avuto modo di vedere o anche solo di aver sentito parlare di queste opere, dunque ve le presentiamo nel loro contesto.

L’Avventura degli Ewoks e Il Ritorno degli Ewoks (The Ewok Adventure -conosciuto anche come Caravan of Courage– e Ewoks: The Battle for Endor, in lingua originale) sono due film spin-off di Star Wars, ambientati tra L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi e rilasciati in tv nel 1984 e 1985. I teneri (quanto letali) orsacchiotti di Endor sono protagonisti di due avventure in cui combattono per la libertà. Il soggetto è dello stesso George Lucas, ma i film sono presto diventati delle semplici chicche da appassionati e non considerati granché all’interno del canone, per poi divenire automaticamente “Legends” (fuori canone) in epoca Disney.

La serie animata Clone Wars 2D Micro-Series non è da confondere con il quasi omonimo The Clone Wars di Dave Filoni: si tratta di una serie andata in onda su Cartoon Network tra il 2003 e il 2005, diretta da Dženndi Tartakovskij, noto anche per i primi tre Hotel Transylvania e Samurai Jack.

Droids e Ewoks sono, invece, due serie animate praticamente sconosciute presso il grande pubblico nostrano, realizzate intorno alla metà degli anni ’80 e con protagoniste l’una i droidi R2-D2 e C-3PO e l’altra gli ormai noti Ewok; tra gli autori c’è anche Paul Dini, sceneggiatore di punta in alcune delle serie animate americane più belle di sempre (tra cui Batman: The Animated Series).

Infine, The Story of the Faithful Wookiee è l’elemento più bizzarro di tutti: si tratta infatti del segmento animato “salvato” dal famigerato Star Wars Christmas Special, lo speciale tv natalizio che Lucas stesso ha abiurato nella maniera più assoluta. Questo spezzone di animazione racconta di Chewbacca che torna a casa dalla famiglia (!) per le festività. La particolarità più interessante è che si tratta della prima, effettiva, apparizione di Boba Fett.

