Fantastic 4: John Krasinski commenta i rumor sul “suo” Mr. Fantastic

Il nuovo reboot dei Fantastic 4, nucleo fondamentale del pantheon Marvel, è stato annunciato ormai da tempo dai Marvel Studios per una ripartenza all’interno dell’attuale Marvel Cinematic Universe,

e nel corso dei mesi si sono susseguite varie voci sugli attori che prenderanno parte al film. Tra questi c’è da annoverare John Krasinski.

L’attore americano è stato più di una volta non solo al centro di rumor e fantacasting, ma anche dato praticamente per certo da alcune fonti per il ruolo di Reed Richards / Mr. Fantastic, leader del superteam. Oltretutto, secondo queste voci Krasinski avrebbe recitato insieme alla moglie Emily Blunt, in ottimi rapporti con Disney dopo Il ritorno di Mary Poppins e Jungle Cruise.

Nessuna di queste voci, tuttavia, è stata confermata dai diretti interessati, anzi Krasinski e Blunt hanno negato il loro coinvolgimento se interrogati a riguardo durante una qualche intervista per gli altri film in cui sono stati coinvolti negli ultimi due anni, in particolare l’imminente A Quiet Place II.

Durante una di queste interviste, ad ogni modo, il popolare interprete di Jack Ryan e The Office ha confermato la sua eventuale disponibilità, ancora stupito di quanto il rumor lo abbia reso popolare.

A volte ho rimuginato su quanto ho parlato in proposito di certe cose. “Non so, sarò onesto. Accidenti, sì. Interpreterei Mr. Fantastic.” e la gente a quel punto: “Oh mio Dio”. Non immaginavo che avrebbe fatto notizia come titolo di testa, pensavo fosse tipo la ottava domanda in quell’intervista. Ma è vero.

Dunque, Krasinski stesso è rimasto basito di quanto una parola, un assenso di disponibilità all’interno di un’intervista abbia fatto così tanto rumore.

In effetti mi sono sentito sciocco. Volevo scrivere a Kevin Feige per dirgli tipo “Scusa, amico. Non volevo metterti pressione. Sei tu che decidi”.

Un rumor montato ad arte e non c’è nulla, in fondo? Non possiamo saperlo. Finché non sono annunciati ufficialmente i ruoli, gli attori ingaggiati non possono rivelare nulla e, in caso, più di una volta è capitato che abbiano palesemente negato qualcosa che era vero ma non poteva, ancora, essere rivelato.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Attualmente, quel che sappiamo per certo è che il nuovo film dei Fantastic 4, annunciato nell’ormai lontano 2019 al Comic-Con di San Diego, dovrebbe uscire nel 2023, diretto dal Jon Watts già regista dei tre Spider-Man con Tom Holland.

