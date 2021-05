Marvel Studios: posticipata al 2023 l’uscita di due film dell’MCU, c’è anche Blade?

29—Mag—2021 / 10:26 AM

Nonostante la situazione della pandemia sia entrata in una fase di maggiore stabilità, ridando un po’ di respiro alle sale cinematografiche ed alle case di distribuzione, sembra che ancora la stagione dei posticipi dei film non sia tramontata: i Marvel Studios, infatti, hanno appena rimandato due film, e si tratta di lungometraggi non ancora definiti, che dovevano uscire il 7 ottobre 2022 ed il 3 novembre 2023.

Il primo dei due progetti dei Marvel Studios è stato spostato di ben un anno, ed uscirà il 6 ottobre 2023, mentre il secondo arriverà nelle sale cinematografiche il 10 novembre 2023. Secondo alcune ipotesi uno di questi due film dovrebbe essere il Blade che avrà come protagonista Mahershala Ali.

Ricordiamo che entro quest’anno usciranno i lungometraggi Marvel dedicati a Black Widow e sugli Eterni. Soprattutto quest’ultimo film ha creato molta attesa dopo l’uscita del trailer che ha mostrato delle innovazioni particolari all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Sembra quindi che la Casa delle Idee sia pronta a diversi cambiamenti a livello cinematografico, e che nei prossimi anni vedremo tanti nuovi personaggi e storie che andranno a comporre un universo narrativo completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora.