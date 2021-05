Army of the Dead: secondo Zack Snyder gli zombie possono fare sesso e procreare

La presenza dei baby zombie in Army of the Dead ha fatto porre da Esquire una domanda a Zack Snyder: gli zombie possono fare sesso?

Zack Snyder ha avuto sempre una visione degli zombie particolare, contestata già dai tempi de L’alba dei morti Viventi, ma che ora sembra ancora di più centrare una tematica controversa: stiamo parlando del sesso e della procreazione tra zombie, affrontata dal regista durante una conversazione su Army of the Dead.

Parlando ad Esquire di Army of the Dead, Zack Snyder ha dichiarato sulla possibilità degli zombie di fare sesso e procreare:

Certo che possono farlo. Sfortunatamente non possiamo vederlo. Penso che il fare l’ amore tra gli zombie sia una cosa possibile. Probabilmente non è così dolce, forse è un po’ aggressivo. Nel film gli zombie è come se non cercassero un ospite umano per andare avanti con la specie. Penso che questa sia l’evoluzione finale. Loro è come se fossero un qualcosa di migliore rispetto a noi. Non combattono tra di loro, sono meno cattivi e meno tossici nei confronti dell’altro. Tutto ciò fino a quando non passi dalle loro parti, e quella non è una cosa buona.

Army of the Dead è disponibile su Netflix. Questa è la sinossi del film: Dopo un’epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata. Per guadagnare 200 milioni di dollari dovranno “solo” farsi strada attraverso una Las Vegas invasa dagli zombie, entrare in un caveau impenetrabile, riuscire a fuggire prima che esploda una bomba nucleare e… affrontare una tigre zombie!