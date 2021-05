Lenovo Yoga Pad Pro, il tablet che può diventare uno schermo esterno per Nintendo Switch

Lenovo ha presentato il suo nuovo Yoga Pad Pro, un tablet con schermo da 13 pollici in grado di diventare, con estrema facilità, un secondo schermo esterno per pressoché qualsiasi device, Nintendo Switch incluso. Sarà disponibile in Cina a partire dal 31 maggio, il prezzi di listino parte da 3.299 yuan, ossia circa 430€.

Il Lenovo Yoga Pad Pro non è l’unico tablet sul mercato a potersi trasformare, all’occasione, in un comodo secondo schermo da affiancare ad un pc. Potrebbe però essere uno dei più versatili in assoluto. Prendiamo gli iPad di Apple, che con gli accessori adatti possono diventare un secondo schermo per un Mac.

Il Yoga Pad Pro ha una porta Micro HDMI perfettamente funzionante, non esistono ostacoli né a livello hardware né a livello software, è possibile usarlo come schermo per pressoché ogni device. Motivo per cui, nota The Verge, viene subito spontaneo pensare alla possibilità di usarlo come schermo esterno per giocare comodamente con il Nintendo Switch quando si è in viaggio. Del resto, è la stessa Lenovo a sottolineare questa possibilità con le sue immagini promozionali ufficiali, come quella che trovate in apertura a questa news.

Lo schermo è un LCD da 13 pollici, con rateo 16:10 e una risoluzione in 2K. Ha uno stand che permette una roteazione di 180 gradi.

Il cuore del tablet è un SoC Snapdragon 870 affiancato da 8GB di RAM, con uno storage da 256GB e una capiente batteria da 10.200mAh. Da segnalare anche gli speaker con supporto a Dolby-Atmos.