Tesla, la telecamera interna ora rileva se il conducente è distratto mentre usa Autopilot

Tesla userà la telecamera interna delle sue vetture per monitorare l’attenzione del conducente quando Autopilot è attivo. I dati, salvo che l’utente non decida altrimenti, non lasceranno la vettura ma verranno salvati a livello locale.

La decisione si deve, almeno in parte, ad un recente – e ancora inspiegato – incidente mortale in Texas, con le autorità ed i media che hanno, almeno inizialmente, attribuito le cause del sinistro all’assenza del conducente sul posto di guida — una tesi contestata dall’azienda.

La telecamera interna monitorerà il comportamento del conducente, verificando in tempo reale se sta prestando attenzione alla strada. La nuova feature, ad ogni modo, non sostituisce le altre misure di sicurezza, a partire dai sensori che obbligano il conducente a tenere le mani sul volante anche quando Autopilot e l’autosteering sono attivi.

La telecamera è montata sullo specchietto retrovisore delle Tesla più recenti. Elon Musk aveva spiegato che era stata progettata per un utilizzo futuro, ossia in vista dell’arrivo della versione più avanzata della guida autonoma e del chiacchierato servizio di robot-taxi. In poche parole: un domani potrebbe servire per monitorare i clienti a cui si decide di affidare la vettura. Quest’ultimo è un uso solamente ipotetico, dato che il servizio di robot-taxi sembra ancora molto distante.

Tesla non è l’unica casa automobilistica ad aver dotato le sue auto di una telecamera interna. Anche le vetture di General Motors equipaggiate con il sistema di assistenza alla guida Supercruise hanno un sensore puntato sul guidatore (proprio per monitorare la sua attenzione).

La telecamera montata sullo specchietto retrovisore ora è in grado di rilevare e avvisare il guidatore nel caso in cui sia inattivo o disattento quando Autopilot è abilitato. I dati registrati non lasciano la vettura, il che significa che il sistema non può salvare o trasmettere le informazioni almeno che non sia stata abilitata l’impostazione di data sharing

si legge nelle informazioni ufficiali sull’aggiornamento 2021.4.15.11.

