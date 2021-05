Oscar 2022: annunciata la data della 94esima edizione

La cerimonia degli Oscar 2022 si svolgerà a marzo anziché a febbraio, così come è accaduto per l'edizione 2021.

I premi Oscar 2022 si svolgeranno, così come è accaduto quest’anno, nel mese di marzo. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences aveva stabilito in precedenza il 27 febbraio 2022 come data stabilita, mentre ora ha spostato il tutto al 27 marzo 2022.

Lo spostamento di data per gli Oscar 2022, però, non consentirà, così come è accaduto quest’anno, di spingersi oltre con le date entro cui un film sarà ritenuto candidabile. La data in questione sarà quella del 31 dicembre 2021. Nell’ultima edizione la data limite era quella dell’1 marzo.

Le ultime edizioni dei premi Oscar non hanno portato grandi risultati a livello di audience televisiva, considerando che l’edizione 2020 era stata la più bassa a livello di auditel con i suoi 23 milioni di spettatori, e quella del 2021, addirittura, è arrivata a 9,8 milioni. Per quanto riguarda gli Oscar 2021 ha influito sull’attenzione del pubblico il fatto che la pandemia abbia condizionato l’intera stagione cinematografica.

Dal 2023, poi, cambieranno anche i criteri di eleggibilità e saranno apportati diversi cambiamenti. La prima liste di candidature per gli Oscar 2021 sarà comunicata il 27 dicembre 2021, mentre le nomination ufficiali arriveranno l’8 febbraio 2022, ed i voti finali arriveranno entro il 17 marzo.