Horizon Forbidden West: lo State of Play è stato il più visto di sempre

Ieri sera abbiamo avuto modo di dare uno sguardo più approfondito ad Horizon Forbidden West grazie ai numerosi dettagli forniti dal team e al lungo video di gameplay che ha messo in luce tutto il potenziale dell’abbagliante titolo di Guerrilla Games. Un potenziale che ha attirato l’attenzione di tantissimi fan della serie e che ha permesso all’evento di macinare numeri da record.

In poche ore, infatti, l’evento è riuscito a trasformarsi nello State of Play più visto di sempre tra quelli dedicati ai titoli first party. Come precisato dal noto analista Benji Sales su twitter, il risultato è stato veramente incredibile: il filmato infatti avrebbe totalizzato 2.4 milioni di visualizzazioni, a fronte dei 2.2 milioni dell’evento dedicato a Demon’s Souls e a quasi 2 milioni di Ghost of Tsushima.

In only 3 hours Horizon Forbidden West is already the most watched State of Play ever for a PlayStation Studios game

Horizon FW – 2.3m

Demons Souls – 2.2m

Ghost of Tsushima – 1.9m

The Last of Us Part II – 1.5m

Ratchet and Clank Rift Apart – 960k

Incredibly impressive @Guerrilla pic.twitter.com/CoMltvCCY8

— Benji-Sales (@BenjiSales) May 28, 2021