Horizon Forbidden West: ecco il nuovo video di gameplay

Durante lo State of Play dedicato ad Horizon Forbidden West abbiamo avuto modo di dare uno sguardo approfondito alla nuova esclusiva PlayStation targata Guerrilla Games. Il nuovo video di gameplay della durata di 14 minuti mostra alcune delle novità presenti in questo secondo attesissimo capitolo della serie Horizon.

Dal punto di vista ludico, Forbidden West mantiene inalterate molte delle caratteristiche del primo capitolo, ma cercando di riproporne in forma più rifinita ed espansa. Ora Aloy avrà a disposizione molte più armi e strumenti per esplorare a fondo il mondo di gioco e contrastare la furia delle macchine che sarà chiamata ad affrontare, tra cui un Focus più evoluto che le permetterà di mettere a fuoco i punti su cui potrà arrampicarsi, una vela digitale per planare sui punti più alti, una maschera da sub per respirare sott’acqua ed altri.

Tra le novità, oltre alla possibilità di nuotare sott’acqua e respirare senza limiti di tempo, ci sarà anche la possibilità di raggiungere aree lontane grazie ad un rampino. Il sistema di combattimento corpo a corpo, invece, si mostra leggermente ampliato rispetto al primo capitolo, grazie all’introduzione di nuove combo ed attacchi speciali.

Sul piano artistico e tecnico, Horizon Forbidden West si mostra nuovamente in splendida forma grazie alla presenza di un’incredibile qualità del dettaglio e a tutta una serie di effetti visivi che donano al mondo di gioco un effetto ancor più vivo, rigoglioso e vibrante. I colori vividi e accesi della vegetazione sia terrestre che acquatica dipingono i tratti di un’ambientazione molto più lussureggiante e variegata, rispetto a quella vista nel primo capitolo.

Lo showcase si è chiuso senza l’annuncio di una data d’uscita. Gli sviluppatori hanno rivelato che presto ci saranno nuovi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile per PS4 e PS5.