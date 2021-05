Horizon Forbidden West: nuove immagini e dettagli dallo State of Play

Durante lo State of Play di questa sera dedicato ad Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha diffuso nuove immagini e nuovi dettagli sul gioco. Dopo la pubblicazione del nuovo video di gameplay, sul PlayStation Blog il Game Director di Horizon, Mathijs de Jonge, e Ben McCaw il Narrative Director di Guerrilla Games hanno descritto alcune delle novità introdotte in questo secondo capitolo.

Horizon Forbidden West è ambientato sei mesi dopo gli eventi accaduti in Zero Dawn. Aloy ha viaggiato verso ovest per indagare su una misteriosa piaga rossa. In questi territori, incontrerà alcune pericolose tribù capaci anch’esse di domare le macchine. Insieme a vecchi amici e nuovi compagni, dovrà affrontare numerosi pericoli e scoprire come salvare la Terra dal suo infausto destino.

In questa nuova avventura, Aloy avrà a disposizione tantissimi nuovi strumenti, tra cui il rampino per arrampicarsi più in fretta, l’alascudo per planare da grandi altezze (o per sorprendere i nemici dall’alto) e la maschera marina per esplorare vasti territori sommersi. A tutto questo si aggiungono nuove funzioni per il Focus, come quelle che consentono ad Aloy di vedere i punti scalabili liberamente o di controllare nuove Macchine da cavalcare o guidare in battaglia.

Per quanto concerne il combattimento, invece, Horizon Forbidden West pone l’accento sulla tattica e sulla scelta, dando al giocatore una grande varietà di armi. La lancia è perfetta a distanza ravvicinata e possiede nuovi attacchi combinati. Gli archi con munizioni speciali distruggono le corazze delle Macchine e ne espongono i punti deboli. Le granate adesive possono essere lanciate con le fionde per bloccare temporaneamente i nemici. Tutte queste armi, e moltissime altre, sono potenziabili presso i banchi da lavoro.

Aloy non avrà a che fare solo con nemici umani. Il gioco presenta anche una nuova grande selezione di macchine mortali: Solcasole nei cieli, Squarciavento e Tremorzanna sulla terra, Celermorsi e i più piccoli (ma non meno pericolosi) Foraterra nell’acqua. Questo è solo l’inizio, perché molte altre Macchine sono in agguato nello sconfinato open world di Horizon Forbidden West.

Il gioco non ha ancora una data d’uscita e sarà disponibile per PS4 e PS5.