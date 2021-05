Dexter: un nuovo teaser del revival con Michael C. Hall

Showtime ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato al revival di Dexter, che riporterà al centro dell’attenzione il personaggio interpretato da Michael C. Hall, che in questo nuovo filmato viene mostrato mentre cammina tranquillamente per la città, come un cittadino qualsiasi, prima di essere attratto dalla visione di un coltello.

Ecco il nuovo teaser del revival di Dexter.

Questa final season sarà composta da dieci episodi complessivi, ed arriverà direttamente su Showtime. Non è ancora stata comunicata una data di messa in onda.

La serie vede protagonista il tecnico della polizia scientifica di Miami Dexter Morgan, il quale nasconde un segreto: è un efferato serial killer di criminali. Le otto stagioni hanno seguito la doppia vita del personaggio, che si divideva tra lavoro, famiglia e uccisioni.

Lo show originale è basato sul romanzo Darkly Dreaming Dexter di Jeff Lindsay ed è andato in onda dal 2006 al 2013. Il cast era composto anche da Jennifer Carpenter (Debra Morgan), Julie Benz (Rita Bennett), Erik King (James Doakes), Lauren Vélez (María LaGuerta), David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), C. S. Lee (Vince Masuka), Desmond Harrington (Joey Quinn), Geoff Pierson (Thomas Matthews) ed Aimee Garcia (Jamie Batista).