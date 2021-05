Mining di criptovalute, l’Iran approva un blocco per 4 mesi

L'Iran ha bloccato il mining di criptovalute per 4 mesi. Il problema? La stragrande maggioranza dei miner operano clandestinamente, aggirando i controlli del Governo

27—Mag—2021 / 11:28 AM

L’Iran ha scelto di bloccare in via temporanea il mining di criptovalute. La scelta è stata presa dopo che diverse grosse città avevano sperimentato alcuni gravi blackout, come conseguenza dell’incapacità delle infrastrutture energetiche di provvedere al fabbisogno del Paese.

Il blocco al mining di criptovalute durerà 4 mesi. Le mining farm potranno tornare operative a partire dal 22 settembre, salvo che il Governo non decida di estendere ulteriormente il ban.

Il mining di criptovalute non è necessariamente un fattore determinante nei recenti blackout. Stando a The Verge, il principale responsabile va ricercato nella ridotta capacità di produzione degli impianti idroelettrici, a causa di una forte siccità. L’Iran si trova costretto a ridurre ogni fonte di consumo non necessaria, e il mining di criptovalute è una di queste.

In Iran l’attività di mining è tollerata ma fortemente controllata dalle autorità: le aziende e le persone fisiche devono registrarsi obbligatoriamente presso un ente del Governo, inoltre devono pagare delle commissioni sul consumo di energia e vendere tutte le criptovalute generate alla banca centrale. L’Iran, come la Corea del Nord, ha visto nelle criptovalute un ottimo alleato per aggirare le sanzioni.

Il business legale del mining di criptovalute consuma grossomodo 300MW al giorno, secondo alcune fonti. Tavanir, l’azienda di fornitura energetica del Governo, parla di un consumo di 209MW. In realtà, spiega Al Jazeera, esiste un fiorente business illegale del mining di criptovalute, che di fatto compre l’85% delle operazioni del Paese con un consumo esorbitante di 2000MW. Difficile immaginare se il Governo sarà in grado di imporre il suo blocco di 4 mesi anche agli operatori clandestini.

In passato l’Iran ha avuto diversi problemi con gli allacci abusivi alla rete nazionale, ad esempio il Ministro con delega alle politiche energetiche aveva denunciato diversi episodi di mining rig scoperte all’interno delle moschee — che hanno diritto ad avere la fornitura elettrica gratuitamente, senza nessun tipo di onere.

Secondo The Verge, l’Iran avrebbe iniziato a fare sul serio, investendo molte risorse – e premiando la delazione – nel tentativo di sgominare le reti di mining clandestine. Il fiorente mercato illegale delle criptovalute è stato anche oggetto di scherno ed autoironia da parte dello stesso Presidente Rouhani: «Ogni iraniano ha un po’ di equipaggiamento per il mining in casa, tutti producono Bitcoin», aveva detto durante un’intervista.