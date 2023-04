Salvini su ChatGPT: “per aggirare il blocco serve una VPN, l’Italia è come la Cina”

Il blocco di ChatGPT in Italia ha colto alla sprovvista tutti. Il pubblico è polarizzato, tra chi sottolinea che la decisione di OpenAI di bloccare l’accesso del servizio in Italia (anticipando il Garante) effettivamente faccia pensare male e chi si è invece scagliato contro “l’eccesso di zelo” dell’authority. E in quest’ultima compagine c’è anche il leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Con una raffica di tweet, Salvini ha contestato la decisione del Garante definendola “sproporzionata”.

E in un altro tweet, scrive anche:

I produttori di ChatGPT hanno espresso disponibilità, auspico ci sia un rapido chiarimento e il ripristino dell’accesso. Peraltro, non bisogna essere ipocriti: problematiche legate alla privacy riguardano praticamente tutti i servizi online, serve buonsenso. Salvo che in caso di attività criminali o rischi per la sicurezza nazionale, io sono sempre contro ogni censura e per il libero pensiero. Non è accettabile che in Italia, patria di Galileo, Marconi e Olivetti, si debba prendere in considerazione di usare una VPN per superare un blocco come avviene in Cina e nei Paesi privi di libertà.