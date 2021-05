Lassie torna a casa: trailer del ritorno in pompa magna del collie più amato di sempre

Basato sul romanzo di Eric Knight, Lassie torna a casa racconta un’amicizia profonda e indimenticabile. La storia, pubblicata la prima volta nel 1938, ha dato vita a uno dei personaggi animali più famosi di sempre nel mondo della fiction, con dieci film per il cinema e innumerevoli produzioni televisive. Il celebre Torna a casa Lassie! è uno dei film più celebri degli anni ’40, e la sua fama ha valso al personaggio una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Questa nuova versione rivive nell’odierna Germania, che Lassie dovrà attraversare per rincontrarsi con il suo padroncino Florian. Dopo essere stato costretto a lasciare il suo giovane padrone Flo, Lassie finisce in una famiglia che lo maltratta. Comincia per il cane una grande avventura: Lassie fugge dai nuovi padroni per cercare di ritrovare la sua famiglia d’origine.

Il film, diretto da Hanno Olderdissen, vede nel cast Nico Marischka, Bella Bading, Sebastian Bezzel, Matthias Habich, Anna Maria Mühe, Justus von Dohnányi, Christoph Letkowski, Johann von Bülow e Jana Pallaske e arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 giugno, grazie a Lucky Red.

