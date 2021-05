Jeff Bezos si dimetterà da CEO il 5 luglio, la data non è casuale

Il termine della carriera da CEO di Amazon per Jeff Bezos si fa sempre più vicino. Il 5 luglio il fondatore del colosso dell’e-commerce farà un passo indietro, dando le dimissioni e cedendo l’incarico ad Andy Jassy, attuale numero uno di AWS — la realtà che si occupa, tra le altre cose, di cloud computing e dei servizi di hosting.

Jeff Bezos ovviamente non abbandona ogni interesse in Amazon, di cui continua ad essere azionista di maggioranza. L’azienda, già nelle ore immediatamente successive al primo annuncio, aveva specificato che il fondatore continuerà ad avere un ruolo da protagonista.

Nelle scorse settimane si è speculato a lungo su quali fossero le vere ragioni dietro a questa scelta, che non è anomala ma in realtà segue una tradizione piuttosto collaudata di fondatori di aziende tech che terminato un certo ciclo decidono di ritirarsi.

Amazon non è l’unica creatura di Bezos, anzi, in più occasioni ha indicato in Blue Origin non solo la sua principale passione, ma addirittura «il lavoro più importante della sua vita». L’azienda ha recentemente subito una cocente sconfitta, con la NASA che ha scelto il progetto di SpaceX per il lander della Missione Artemis. Secondo Reuters, Bezos aveva maturato da diverso tempo il desiderio di dedicare anima e corpo al successo della Blue Origin, specie ora che Amazon sembra in piena salute e proiettata verso successi sempre più grandi.

Così a partire dal 5 luglio Jeff Bezos non sarà più CEO di Amazon. Come dicevamo, non si tratta di una data casuale:

È un giorno molto importante per me, Amazon è stata fondata il 5 luglio del 1994, precisamente 27 anni fa

ha raccontato Jeff Bezos ai media.

