Evil Dead Rise arriverà direttamente su HBO Max, e non al cinema

Evil Dead Rise non arriverà al cinema, ma direttamente in streaming sulla piattaforma HBO Max, secondo quanto rivelato dai siti americani.

In periodi in cui la distribuzione dei film, a causa della pandemia, si sta dividendo tra streaming e cinema, fa comunque effetto sapere che Evil Dead: Rise, il quarto capitolo della saga horror di Sam Raimi verrà distribuito direttamente su HBO Max. In questo modo, secondo quanto riferito dai siti americani, non ci sarà un’uscita al cinema, ma Evil Dead: Rise arriverà direttamente su una piattaforma streaming, quella di HBO Max.

Secondo quanto ha dichiarato qualche tempo fa Bruce Campbell (che farà da produttore assieme a Sam Raimi) le riprese del lungometraggio si svolgeranno durante questo 2021 direttamente in Nuova Zelanda, e la distribuzione del film dovrebbe avvenire entro il 2022.

In precedenza Bruce Campbell ha fatto capire che il piano per il nuovo film è di avere un’eroina femminile come protagonista. Dopo che il personaggio di Ash è stato al centro della scena nella trilogia originale di film e tre stagioni di Ash vs Evil Dead l’idea è quella di passare l’eredità della saga ad un altro character. Anche perché sembra proprio che Ash, e di conseguenza Bruce Campbell, non sarà parte della storia.

