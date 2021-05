Scooby-Doo avrà uno special reunion che andrà in onda su The CW

Durante questo 2021 The CW trasmetterà uno special reunion dedicato alla serie animata di Scooby-Doo.

Gli appassionati di Scooby-Doo possono gioire, considerando che The CW ha da poco annunciato che ci sarà uno special reunion dedicato alla celebre serie animata. La reunion andrà in onda quest’anno proprio sulla rete americana.

Lo special di Scooby-Doo metterà al centro la Mystery Gang, composta da Fred, Daphne, Velma, Shaggy, e Scooby-Doo, che si ritroveranno negli Studios della Warner Bros per parlare della longevità del franchise. Ma ad un certo punto i componenti del gruppo capiteranno al centro di un nuovo mistero che testerà le loro capacità investigative. Insomma si tratta di uno special che celebrerà in tutto e per tutto i personaggi e le storie di Scooby-Doo.

Oltre a Scooby-Doo sono stati annunciati anche degli special dedicati a Legends of Tomorrow, che avrà un Christmas special, ed un’altra su The Waltons.

A produrre lo special di Scooby-Doo ci sarà come produttore esecutivo Jonathan Stern, in collaborazione con la Warner Bros. Animation, Warner Bros. Unscripted Television, e la Abominable Pictures.

La data d’uscita dello special non è stata ancora rivelata. Ricordiamo che solo lo scorso anno è stato distribuito il nuovo film animato di Scooby-Doo intitolato Scooby!, che è stato distribuito direttamente in digitale.