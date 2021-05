Record of Ragnarok: nuovo trailer ufficiale dell’anime in arrivo il 17 giugno

Finalmente arriva la conferma che l’adattamento animato della celebre serie manga che ha venduto oltre sei milioni di copie arriverà su Netflix, in tutto il mondo, il mese prossimo, precisamente il 17 giugno.

Record of Ragnarok è la storia di 13 divinità e 13 mirabili guerrieri mortali che si sfidano per decidere il destino dell’umanità. Tratta dal manga best seller di Azychika, Shinya Umemura e Takumi Fukui, la serie racconta “una sincera battaglia di rabbia sovrumana” usando le parole con cui Netflix stessa parla della serie.

A portare sullo schermo questo mondo così intenso è Graphinica, lo studio di animazione che ha prodotto Juni Taisen: Zodiac War e Hello World, oltre a realizzare diverse brutali battaglie in computer grafica 3D in anime come L’immortale, Promare e Girls und Panzer.

Il regista della serie è Sato Masaki, che ha curato anche il character designer. Il cast di doppiatori include i noti Sawashiro Miyuki, Kurosawa Tomoyo, Seki Tomokazu, Midorikawa Hikaru e Takagi Wataru.

