Lupin III: Parte 6 è confermato, ecco il teaser trailer ufficiale

26—Mag—2021 / 8:34 AM

Dopo il poster leakato che è trapelato sul web ora ci siamo: è uscito il teaser trailer ufficiale di Lupin III: Parte 6, la nuova serie animata dedicata al personaggio creato negli anni Sessanta, e che è arrivato al suo cinquantesimo anniversario.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer ufficiale di Lupin: Parte 6. L’uscita degli episodi è prevista per ottobre 2021.

Dal video possiamo notare come l’ambientazione della serie sarà suggestiva, considerando che Lupin III si ritroverà nella città di Londra.

La direzione della serie animata è stata affidata a Eiji Suganuma, mentre la produzione sarà di TMS Entertainment. L’ultimo cartone dedicato al character è uscito nel 2018, sotto il titolo di Part 5 Lupin III – Ritorno alle Origini, ed è stato composto da 24 episodi. In Italia la serie animata è arrivata nel 2019.

La TMS Entertainment ha già lavorato a produzioni come Dr. Stone, Detective Conan, Megaloblox, e Bakugon. Ricordiamo che il personaggio di Lupin III è comparso per la prima volta in una serie manga ideata da Monkey Punch, ed è liberamento ispirato ad Arsenio Lupin.

La prima serie televisiva dedicata è andata in onda in Giappone nel 1971-1972, mentre il primo lungometraggio è uscito nel 1978.