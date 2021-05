Lupin III: in sviluppo una nuova serie animata? Ecco il poster

Per celebrare i cinquant’anni di Lupin III sembra sia pronta ad entrare in sviluppo una nuova serie animata dedicata al personaggio. Ricordiamo infatti che le storie dedicate al character sono nate grazie ad una serie manga uscita per la prima volta negli anni Sessanta.

Successivamente è nata la serie animata, e di recente è stato prodotto un film con la grafica al computer al posto dei più tradizionali disegni animati. L’ultimo film dedicato è Lupin III The First. Qui sotto potete vedere il post su Twitter fatto da Sugoi Lite, che ha parlato della nuova serie animata dedicata a Lupin III, rivelando il relativo poster dedicato.

"Lupin the Third Part 6" TV anime announced to celebrate 50th anniversary of the anime series. #ルパン三世 Eiji Suganuma directing at TMS Entertainment. pic.twitter.com/fbxFYOvTLD — Sugoi LITE (@SugoiLITE) May 24, 2021

La direzione della serie animata sarebbe stata affidata a Eiji Suganuma, mentre la produzione sarà di TMS Entertainment. Il titolo della serie sarà Lupin III – Part 6. L’ultimo cartone dedicato al character è uscito nel 2018, sotto il titolo di Part 5 Lupin III – Ritorno alle Origini, ed è stata composta da 24 episodi. In Italia la serie animata è arrivata nel 2019.

La TMS Entertainment che dovrebbe lavorare alla nuova serie animata ha già lavorato a produzioni come Dr. Stone, Detective Conan, Megaloblox, e Bakugon. Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi di questo progetto.