Apple assume qualcuno pronto a gestire criptovalute e “pagamenti alternativi”

Coi tempi che corrono, una ricerca di lavoro potrebbe di per sé già fare notizia, tuttavia se la ricerca ha a che vedere con Apple e le criptovalute, allora la cosa diventa interessante anche per tutti coloro che semplicemente seguono la faccenda da lontano o che magari si interessano allo speculativo, ma anche rischioso, criptomercato.

Più nello specifico, l’annuncio caricato nelle scorse ore dall’azienda di Cupertino promuove la ricerca di un business development manager che sia scafato in tutto ciò che potrebbe essere considerato “pagamento alternativo”.

Apple, insomma, si starebbe interessando alle criptovalute, ma anche ai più generici portafogli digitali, al BNPL – il “compra ora e paga dopo” -, ai pagamenti veloci e, probabilmente, al baratto ovino. Il ruolo messo a disposizione è di spicco e la persona che se ne farà carico dovrà guidare le “partnership dei pagamenti alternativi” della sezione Apple Wallets, Pagamenti e Commercio (WPC).

Se volete tentare la fortuna, sappiate che per essere presi in considerazione vi servono almeno cinque anni di esperienza nel settore e che quasi sicuramente la concorrenza sarà agguerrita al punto di essere assetata di sangue.

Al di là delle mire professionali, la pubblicazione di un simile annuncio ventila l’idea che Apple si stia muovendo in una direzione ancora ignota, che stia esplorando nuove possibilità di pagamento dei suoi servizi, forse anche in risposta al furente scontro che si sta vivendo in relazione della causa Epic Games Vs Apple.

