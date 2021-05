Epic Games vs Apple: il caso raccontato dalle illustrazioni di Vicki Behringer

Nelle ultime tre settimane il duello legale tra Apple e Epic Games è proceduto senza esclusioni di colpi. Epic accusa Apple di esercitare un abuso di posizione dominante sul mercato, imponendo agli sviluppatori delle commissioni troppo onerose e limitando la libertà di scelta di aziende e consumatori.

Davanti al giudice sono comparsi decine di testimoni, tecnici e periti. Ma non solo, anche alcuni degli uomini chiave delle due aziende, come Tim Cook (che non è andato granché bene) e Craig Federighi (che ha fatto un autogol clamoroso) di Apple.

Deposizione dopo deposizione, abbiamo anche scoperto alcuni dei più intimi segreti di Apple: come gli enormi guadagni ottenuti proprio grazie a Fortnite, il gioco che è stato rimosso dall’App Store e all’origine del duello tra le due aziende, e la reale portata di XCodeGhost, il più eclatante caso di un malware diffuso attraverso lo store di iOS.

Queste storie sono arrivate al pubblico grazie al lavoro dei reporter americani, ma non esistono registrazioni o video del processo. Questo perché molto spesso la legge statunitense non lo consente, con rare eccezioni. Per la prima volta possiamo dare uno sguardo all’interno dell’aula grazie ai lavori di Vicki Behringer, uno degli illustratori ufficiali del tribunale.

Queste magnifiche illustrazioni sono state ottenute dal popolare magazine The Verge, nella galleria in calce a questa news potete trovare alcune di quelle che ci sono sembrate più belle o significative.